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Глава Генштаба ВС Армении: «Искандер» - не единственное имеющееся у нас оружие сдерживания

Глава Генштаба ВС Армении: «Искандер» - не единственное имеющееся у нас оружие сдерживания
22 ноября 2018 - 18:33 AMT

PanARMENIAN.Net - Ракетный комплекс «Искандер» - это не единственное имеющееся у Армении нас оружие сдерживания. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Артак Давтян.

«У нас также есть другие виды оружия, которые мы представим в свое время. Сейчас не самое удобное время для того, чтобы представлять их или заявлять о них. Имеющийся у нас комплекс «Искандер» впервые был представлен во время парада. После этого я не вижу необходимости в представлении. Что касается военных учений, то они проводятся регулярно, только в этом году было проведено четыре военных учения с участием «Искандера»,- заявил Давтян, пишет Радио «Свобода».

Давтян рассматривает ситуацию на границе в контексте региона в целом, где, по его словам, «наблюдается явный рост напряженности».

Он указал, с одной стороны, на ситуацию в Сирии, с одной стороны, на противостояние между Россией и Западом.

«Эти два фактора, конечно, влияют на наш регион, особенно учитывая, что в этом процессе непосредственно участвует Турецкая Республика: помимо военных действий против курдов, она проводит также операции в Сирии. Кроме того, наш сосед, Азербайджан, продолжает делать воинственные заявления и развивать свои вооруженные силы, пытаясь этим постоянно оказывать давление на народ и руководство Республики Армения, чтобы достичь определенных успехов или преимуществ в переговорном процессе», - сказал Давтян.

Глава Генштаба ВС РА заверил, что Вооруженные силы Армении делают все для обеспечения безопасности границ Армении. «А также для того, чтобы предостваить политическому руководству возможность в ходе переговоров чувствовать себя более уверенно и быть уверенным, что Вооруженные силы выполнят свою задачу», - добавил он.

«Искандеры» экспортной модификации «Э», дальность поражения цели которой составляет 300 км, были впервые продемонстрированы 21 сентября 2016 года на военном параде в Ереване в честь 25-летия независимости Армении. Однако, по некоторым данным, они поступили на вооружение армянской армии еще раньше и были приведены в боеготовность во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года.

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