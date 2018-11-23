Джигарханян поправился и выписался из санатория

PanARMENIAN.Net - Народный артист СССР Армен Джигарханян выписался из санатория и поправляется дома. Об этом сообщил друг актера Артур Согомонян.

«Армен Борисович выписался из санатория, он дома, поправляется. Я только что с ним разговаривал, со следующей недели он планирует выйти в театр и увидеть премьеру «Мольера», которую он так долго ждал», — сказал Согомонян, пишет РИА Новости.

Ранее ряд СМИ сообщили со слов подруги артиста, что у Джигарханяна «сильно ухудшилось самочувствие». Актер проходил курс лечения в санатории.