Джигарханян поправился и выписался из санатория
23 ноября 2018 - 11:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Народный артист СССР Армен Джигарханян выписался из санатория и поправляется дома. Об этом сообщил друг актера Артур Согомонян.
«Армен Борисович выписался из санатория, он дома, поправляется. Я только что с ним разговаривал, со следующей недели он планирует выйти в театр и увидеть премьеру «Мольера», которую он так долго ждал», — сказал Согомонян, пишет РИА Новости.
Ранее ряд СМИ сообщили со слов подруги артиста, что у Джигарханяна «сильно ухудшилось самочувствие». Актер проходил курс лечения в санатории.
Самое значимое
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
Последние новости
Совфед России ратифицировал временное соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном Соглашение, подписанное в ходе Астанинского экономического форума 17 мая 2018 года, рассчитано на три года
Президент Армении: Демократия не начинается и заканчивается в день выборов Предстоящие парламентские выборы собеседники назвали крайне важными для будущего прогресса страны.
Ибрагимович: Я прибыл со своей планеты Златан Он также разговорился про свои уродливые ноги и в шутливой форме заявил, что люди должны целовать их.
По вселенной Человека-паука выйдет еще 2 фильма Названия лент не раскрываются. Первая лента выйдет на экраны 10 июля 2020 года, премьера второй запланирована на 2 октября