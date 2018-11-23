Президент Армении: Демократия не начинается и заканчивается в день выборов

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян 23 ноября принял руководителя наблюдательской миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ/ ОБСЕ), посла Уршулу Гачек и заместителя руководителя миссии Горана Петрова. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

Предстоящие парламентские выборы собеседники назвали крайне важными для будущего прогресса страны.

Отметив, что демократия не начинается и заканчивается в день выборов, президент Саркисян заявил, что это постоянно развивающийся и совершенствующийся процесс, который нужно сделать необратимым.

Руководитель миссии поблагодарила Саркисяна за приглашение понаблюдать за предстоящими 9 декабря 2018 года внеочередными выборами в Национальное собрание. Она лаконично представила деятельность миссии в краткосрочном и долгосрочном разрезах, отметив, что к миссии присоединятся также наблюдатели от парламентских ассамблей ОБСЕ и Совета Европы.

Глава государства отметил большую значимость программ и проектов, нацеленных на укрепление развитого гражданского общества и демократических институтов, и придал важность сотрудничеству сотрудничество с международными партнерами и различными структурами в данном направлении.