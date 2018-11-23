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Совфед России ратифицировал временное соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном

Совфед России ратифицировал временное соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном
23 ноября 2018 - 16:31 AMT

PanARMENIAN.Net - Совет Федерации Федерального собрания РФ 23 ноября ратифицировал соглашение, предусматривающее создание зоны свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом и Ираном.

Соглашение, подписанное в ходе Астанинского экономического форума 17 мая 2018 года, рассчитано на три года и предусматривает образование ЗСТ по ограниченной номенклатуре товаров между ЕАЭС и Ираном.

По условиям соглашения, не позднее чем через год после его вступления в силу стороны обязуются начать переговоры по заключению полноценного соглашения о свободной торговле, пишет РИА Новости.

Реализация соглашения будет способствовать увеличению объемов торговли и развитию экономических связей между его участниками, увеличению поставок российской промышленной и сельскохозяйственной продукции в Иран.

Документ формирует основные правила торговли между ЕАЭС и Ираном, максимально приближенные к правилам ВТО, а также охватывает вопросы режима наибольшего благоприятствования и национального режима, применения защитных мер и таможенного администрирования.

Ссылки по теме:
Ria.ru. Совфед ратифицировал временное соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном
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