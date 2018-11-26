На Украине хотят ввести военное положение

PanARMENIAN.Net - На Украине может быть введено военное положение в ответ на обстрел и захват российскими кораблями украинских катеров у Керченского пролива. Этот вопрос будет рассмотрен 26 ноября Верховной радой.

Также 26 ноября состоится экстренное заседание Совбеза ООН, посвященное событиям в Черном море.

Президент Украины Петр Порошенко поддержал введение военного положения без всеобщей мобилизации и ограничения конституционных прав и свобод граждан. Об этом он сказал на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Президент подчеркнул, что Украина не собирается проводить наступательные операции, в том числе на Донбассе, пишет LB.ua.

Он добавил, что всеобщей мобилизации пока не будет, собираются ограничиться военным резервом первой очереди, то есть ветеранами АТО.

«Украина будет проводить исключительно действия по обороне своей территории, защите и безопасности своих граждан», - сказал президент Украины, пишет BBC.

Украинскую армию привели в состояние полной боевой готовности, сообщает пресс-служба Минобороны страны. В заявлении сказано, что соответствующее распоряжение принято на основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении военного положения. Кроме того, в полную боевую готовность привели Службу безопасности Украины (СБУ), пишет РИА Новости.

По данным издания, утром 25 ноября корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву пересекли госграницу России. Суда вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей. Было принято решение применить оружие. Все три корабля задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.

В ходе инцидента легкие ранения получили трое украинских военных. Им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.