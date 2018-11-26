Пашинян не поедет в Минск: Его заменит Арарат Мирзоян

PanARMENIAN.Net - И.о. первого вице-премьера Армении Арарат Мирзоян заменит и.о. премьер-министра Никола Пашиняна в период нахождения последнего в отпуске. Об этом сообщил в Facebook сам Мирзоян.

Он также отметил, что Пашинян не отправится в Минск для участия в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) с участием глав правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграна Саркисяна.

«Решением премьер-министра я заменю его в период отпуска. Представлю Армению на межправительственном заседании ЕАЭС», - написал Мирзоян.

Заседание Евразийского межправительственного совета состоится в Минске 27 ноября. Саммит пройдет под председательством главы правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.

Пашинян с 26 ноября по 5 декабря включительно будет находиться в неоплачиваемом отпуске для участия в избирательной кампании.