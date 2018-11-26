Пашинян не поедет в Минск: Его заменит Арарат Мирзоян
26 ноября 2018 - 13:59 AMT
PanARMENIAN.Net - И.о. первого вице-премьера Армении Арарат Мирзоян заменит и.о. премьер-министра Никола Пашиняна в период нахождения последнего в отпуске. Об этом сообщил в Facebook сам Мирзоян.
Он также отметил, что Пашинян не отправится в Минск для участия в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) с участием глав правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграна Саркисяна.
«Решением премьер-министра я заменю его в период отпуска. Представлю Армению на межправительственном заседании ЕАЭС», - написал Мирзоян.
Заседание Евразийского межправительственного совета состоится в Минске 27 ноября. Саммит пройдет под председательством главы правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.
Пашинян с 26 ноября по 5 декабря включительно будет находиться в неоплачиваемом отпуске для участия в избирательной кампании.
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В заседании совета РПА принял участие также глава партии, бывший президент Армении Серж Саргсян, однако, по словам Вигена Саркисяна, он не будет участвовать в выборах.
Как Пашинян заявил в интервью телеканалу France24, внеочередные выборы в парламент Армении состоятся 9-10 декабря
Для участия в саммите в Армению прибыли 3500 делегатов из порядка 100 стран.
«Я поручил подготовить указы об их освобождении. С этого момента все они считаются освобожденными с должностей», - сказал премьер
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