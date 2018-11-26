Роналду установил рекорд в составе «Ювентуса»
26 ноября 2018 - 15:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду забил мяч в матче 13-го тура итальянской Серии А со СПАЛом.
Гол стал десятым для 33-летнего португальского форварда в 16 матчах за туринский клуб. Таким образом, Роналду установил рекорд, так как ранее никому в составе «Ювентуса» не удавалось забить 10 мячей за столь короткий срок, пишет Lenta.ru.
Встреча состоялась 24 ноября на стадионе «Альянц» в Турине и завершилась со счетом 2:0 в пользу туринской команды. После 13 матчей чемпионата «Ювентус» лидирует в турнирной таблице, имея в активе 37 очков.
Португалец перешел в «Ювентус» 10 июля. Его зарплата составляет 30 миллионов евро в год. Первый гол в составе новой команды Роналду забил 16 сентября в матче четвертого тура Серии А против команды «Сассуоло».
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