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Президент Арцаха встретился в Москве с армянскими предпринимателями и меценатами из РФ

Президент Арцаха встретился в Москве с армянскими предпринимателями и меценатами из РФ
27 ноября 2018 - 11:51 AMT

PanARMENIAN.Net - С 24 - 26 ноября в Москве президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян провел встречи с армянскими предпринимателями и благотворителями, проживающими в России. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Были обсуждены вопросы, касающиеся осуществления в Арцахе разных программ.

Президент Саакян с удовлетворением отметил, что соотечественники из России принимают активное участие в деле развития и обустройства Арцаха, выразив надежду, что высокая динамика сотрудничества будет сохранена и впредь.

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