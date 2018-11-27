ВС Армении произвели залп из ракетного комплекса «Точка-У» (видео)
27 ноября 2018 - 17:55 AMT
PanARMENIAN.Net - ВС Армении в ходе учений вновь применили тактический ракетный комплекс «Точка-У». Об этом сообщил пресс-секретарь министра обороны Арцрун Ованисян на своей странице в Facebook.
Он также опубликовал фотографии произведенного запла установки.
Репортаж об этой установке и ее применении подготовил будет показан по Общественному телевидению 1 декабря в 21:45 (по Еревану).
Тактическая ракетная система «Точка-У» считается одной из самых современных смертоносных ракетных систем.
Самое значимое
Таким образом, Армения опустилась на одну позицию по сравнению с рейтингом 2016 года.
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