Forbes: Кайли Дженнер возглавила список самых высокооплачиваемых знаменитостей до 30 лет

PanARMENIAN.Net - Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей, которым еще не исполнилось 30 лет.

Его возглавила младшая сестра американской участницы реалити-шоу Ким Кардашьян – 21-летняя Кайли Дженнер, которая также самая молодая участница рейтинга. За последний год она заработала $166,5 млн благодаря выпуску собственной линии косметики Kylie Cosmetics, подсчитал журнал. В 2017 году Дженнер занимала десятую строчку в списке, ее доход, по оценке Forbes, был в четыре раза меньше – $41 млн, пишут «Ведомости».

На второй строчке рейтинга оказался британский 27-летний музыкант Эд Ширан. Большую часть своего дохода в $110 млн он заработал благодаря всемирному турне. Следом в списке – 26-летний футболист Неймар. Бразильский спортсмен подписал контракт с клубом «Пари Сен-Жермен», что помогло ему заработать $90 млн по подсчетам Forbes. Ни Ширан, ни Неймар не попали в список самых высокооплачиваемых знаменитостей до 30 лет в 2017 году.

В этот список Forbes вошло лишь двое женщин. Помимо Дженнер, это 28-летняя американская певица Тейлор Свифт. Она занимает четвертую строчку в рейтинге с доходом, оцененным в $80 млн.

На пятой строчке рейтинга оказался прошлогодний лидер. Это 28-летний канадский музыкант Эйбел Тесфайе, который более известен под псевдонимом The Weeknd. Forbes оценил его доход в $57 млн, а годом ранее – в $92 млн.

В этот рейтинг Forbes также вошли 29-летний американский баскетболист Джеймс Харден ($46,4 млн), 28-летний американский диджей Эндрю Таггарт ($45,5 млн), 28-летний мексиканский боксер Сауль Альварес ($44,5 млн), 27-летний американский футболист Дерек Карр ($42,1 млн) и 25-летний американский гольфист Джордан Спит ($41,2 млн).