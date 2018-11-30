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Захарова: Претензии Баку в связи с поездкой президента Арцаха в Москву безосновательны

Захарова: Претензии Баку в связи с поездкой президента Арцаха в Москву безосновательны
30 ноября 2018 - 15:07 AMT

PanARMENIAN.Net - Претензии российской стороне в связи с недавним визитом президента Арцаха (Нагорно-Карабахской Республии) Бако Саакяна в Москву, которые были выражены в заявлении азербайджанских властей, являются безосновательными. Об этом в ходе брифинга 30 ноября заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Эта поездка не может рассматриваться иначе, как частная. Ее статус очевиден. Она не противоречит ни российскому законодательству, ни имеющимся международном договоренностям, ни посреднической миссии России в нагорно-карабахском урегулировании. Поэтому претензии российской стороне, которые были выражены в недавнем заявлении азербайджанской стороны, являются, с нашей точки зрения, безосновательными», — отметила Захарова, отвечая на вопросы азербайджанских журналистов.

С 24 - 26 ноября в Москве президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян провел встречи с армянскими предпринимателями и благотворителями, проживающими в России. Были обсуждены вопросы, касающиеся осуществления в Арцахе разных программ.

В МИД Азербайджана отреагировали на поездку, заявив, что «этот шаг российской стороны не соответствует высокому уровню текущих отношений между Азербайджаном и Россией и противоречит нормативно-правовой базе двухсторонних отношений».

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