Армения назвала своего представителя на «Евровидении-2019»

PanARMENIAN.Net - Армению на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019» представит молодая певица Србуи Саркисян. Об этом было объявлено 30 ноября в ходе вечернего шоу на Общественном телевидении Армении.

Сейчас объявлен конкурс на песню для армянской исполнительницы. Он продлится до 10 января.

Србуи Саргсян - участница армянского X-Factor, в 2018 году она заняла четвертое место в украинском конкурсе «Голос».

64-й конкурс песни «Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая 2019 года в Тель-Авиве, Израиль. Слоган конкурса - «Позволь себе мечтать» (Dare to Dream).

Предыдущий конкурс проходил в Лиссабоне, Португалия. Израиль одержал на нем победу в четвертый раз в истории конкурса. Армения не прошла в финал «Евровидения-2018».