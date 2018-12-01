Армения назвала своего представителя на «Евровидении-2019» (видео)
1 декабря 2018 - 11:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Армению на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019» представит молодая певица Србуи Саркисян. Об этом было объявлено 30 ноября в ходе вечернего шоу на Общественном телевидении Армении.
Сейчас объявлен конкурс на песню для армянской исполнительницы. Он продлится до 10 января.
Србуи Саргсян - участница армянского X-Factor, в 2018 году она заняла четвертое место в украинском конкурсе «Голос».
64-й конкурс песни «Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая 2019 года в Тель-Авиве, Израиль. Слоган конкурса - «Позволь себе мечтать» (Dare to Dream).
Предыдущий конкурс проходил в Лиссабоне, Португалия. Израиль одержал на нем победу в четвертый раз в истории конкурса. Армения не прошла в финал «Евровидения-2018».
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