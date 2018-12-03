Катар выйдет из ОПЕК

PanARMENIAN.Net - Катар выйдет из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в январе 2019 года. Об этом объявил министр энергетики страны Саад аль-Кааби.

Это решение министр объяснил тем, что в Катаре решили пересмотреть свою роль на мировом рынке и свою долгосрочную стратегию, пишет «Дождь» со ссылкой на Reuters.

Государственная нефтегазовая корпорация Qatar Petroleum подтвердила это решение. Ее пресс-служба заявила, что Катар хочет в ближайшие годы сосредоточиться на повышении добычи газа с нынешних 77 миллионов тонн в год до 110 миллионов тонн. В стране разработали стратегию роста и расширения присутствия на рынке и хотят укрепить ее позицию как одного из ведущих производителей газа.

В ОПЕК, кроме Катара, входят еще 14 стран. Это Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор.

В 2017 году ОПЕК договорилась с не входящими в организацию странами-экспортерами о снижении добычи нефти, чтобы прекратить обвал цен на нефть. В декабре участники соглашения должны определить планы на следующий год. 2 декабря президент Владимир Путин заявил, что Россия и Саудовская Аравия договорились поддержать продление соглашения о сокращении нефтедобычи, но вопрос об объемах пока не решен.

Выход из ОПЕК может означать, что после этого Катар нарастит добычу нефти, отмечает Bloomberg. Это может противоречить усилиям остальных участников договоренности по контролю за ценами. Катар — 11-й производитель нефти в составе ОПЕК. В октябре его добыча составляла 610 тысяч баррелей в сутки, это менее 2% совокупной добычи участников организации.