Симферопольский аэропорт назовут в честь Айвазовского

PanARMENIAN.Net - По предварительным данным, имя художника Ивана Айвазовского лидирует в голосовании за название для аэропорта «Симферополь». Об этом сообщается на сайте конкурса «Великие имена».

За художника проголосовало 133,1 тысяч человек. Имени Екатерины Великой отдали голоса около трети пользователей, а 50 тысяч человек прогословало за имя адмирала Нахимова, пишет Mk.ru.

Всего в голосовании участвовало 255,2 тысячи пользователей. При этом за последние сутки голосующие за имя аэропорта «Симферополь» активизировались - прирост голосов составил 43,4 тысячи.

Иван Константинович Айвазовский (Ованес Геворкович Айвазян) родился 29 июля 1817 года Феодосии. Его отец был армянским коммерсантом из Крыма. Художник написал больше 6 тысяч работ и завоевал мировую славу в качестве художника-мариниста. При жизни Айвазовского состоялось более 120 выставок его картин не только в России, но и во многих странах. Самые известные его работы — «Девятый вал», «Галатская башня в лунную ночь», «Хаос. Сотворение мира», «Неаполитанский залив», «Буря на море ночью» и «Переход евреев через Красное море». Живописец скончался на 83-м году жизни перед мольбертом в своем доме в Феодосии.