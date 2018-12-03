Посольство РФ отрицает причастность российского военного к убийству жительницы Гюмри

PanARMENIAN.Net - Информация о том, что военнослужащий контрактной службы 102-й российской базы избил местную жительницу города Гюмри, которая после побоев скончалась на месте, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе посольства России в Армении, пишет Sputnik Армения.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что к убийству 57-летней женщины в Гюмри причастен российский военнослужащий-контрактник. Он был задержан сотрудниками полиции города Гюмри.

По имеющимся в посольстве России в Армении данным, 3 декабря он не вышел на службу. В таких случаях по регламенту взаимодействия российские военные должны проинформировать местные правоохранительные органы об этом. Информация по военнослужащему автоматически попала в розыскную сводку, что послужило причиной для его привлечения в круг причастных к громкому событию.

Позже командование воинской части, совместно с представителями российского генерального консульства в Гюмри и полицией Армении выяснило, что степень вины российского военного не выявлена.

Ранее стало известно, что в Гюмри неизвестный жестоко расправился с женщиной. Преступление произошло в квартале Слободка. Неизвестный напал на женщину 1961 г.р. и жестоко избил, причем бил в том числе по лицу, изуродовав до неузнаваемости. Женщина скончалась по дороге в больницу. В связи с происшедшим возбуждено уголовное дело по п.14 ч.2 статьи 112 УК.