Крупнейшая нефтяная компания США Exxon Mobil уходит из Азербайджана

PanARMENIAN.Net - Крупнейшая американская нефтяная компания Exxon Mobil готовится покинуть крупный нефтегазовый проект в Азербайджане. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в нефтяной сфере.

Согласно информации, речь идет о выходе Exxon Mobil из международного консорциума, который эксплуатирует месторождения нефти в блоке Азери-Чираг-Гюнешли. Это связано с намерениями компании пересмотреть свои глобальные операции, пишет Haqqin.az.

Exxon Mobil планирует продать свою 6,8% долю в «Контракте века» и выручить за нее 2 миллиарда долларов.

Вместе с тем пресс-секретарь Exxon Mobil Джулия Кинг отказалась комментировать данный вопрос: «Мы не комментируем различные слухи».

SOCAR также пока не прокомментировала данную информацию.