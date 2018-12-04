Крупнейшая нефтяная компания США Exxon Mobil уходит из Азербайджана
4 декабря 2018 - 19:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Крупнейшая американская нефтяная компания Exxon Mobil готовится покинуть крупный нефтегазовый проект в Азербайджане. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в нефтяной сфере.
Согласно информации, речь идет о выходе Exxon Mobil из международного консорциума, который эксплуатирует месторождения нефти в блоке Азери-Чираг-Гюнешли. Это связано с намерениями компании пересмотреть свои глобальные операции, пишет Haqqin.az.
Exxon Mobil планирует продать свою 6,8% долю в «Контракте века» и выручить за нее 2 миллиарда долларов.
Вместе с тем пресс-секретарь Exxon Mobil Джулия Кинг отказалась комментировать данный вопрос: «Мы не комментируем различные слухи».
SOCAR также пока не прокомментировала данную информацию.
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«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
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