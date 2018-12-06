В Армении проведут чин панихиды по жертвам Спитакского землетрясения

PanARMENIAN.Net - 7 декабря в часовне-крестильне Святого Иоанна Крестителя и Святого Вардана Мамиконяна в предводительстве верховного патриарха и католикоса всех армян Гарегина Второго состоится чин панихиды за упокой душ жертв землетрясения 1988 года в армянском Спитаке. Об этом сообщает пресс-канцелярия Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

Церемония начнется в 11:00 по Еревану.

7 декабря 1988 года в Армении произошло разрушительное землетрясение, почти до основания разрушившее два города на севере Армении - Спитак и Ленинакан (нынешний Гюмри), свыше ста деревень. Еще несколько городов были разрушены частично.

В эпицентре землетрясения - городе Спитаке (север Армении), сила землетрясения, оцениваемая по 12-балльной шкале, достигла 10 баллов. В этот день, по официальным данным, погибло 25 тысяч человек, 140 тысяч стали инвалидами, а полмиллиона людей лишились крова.