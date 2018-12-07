Гаджиев: Пашинян и Алиев обсудили в Петербурге карабахское урегулирование

PanARMENIAN.Net - Завотделом по внешнеполитическим вопросам администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в кулуарах неофициальной встречи глав государств-членов СНГ в Санкт-Петербурге побеседовал с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

«В процессе беседы обсуждения велись вокруг вопросов продолжения активных переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта и укрепления режима прекращения огня», - подчеркнул Гаджиев, пишет «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, необходимо учитывать, что эти два аспекта очень тесно связаны друг с другом и являются взаимно дополняющими.

«В последнее время на линии соприкосновения войск и вдоль государственной границы наблюдается относительное спокойствие, что создает очень хороший фон для ведения субстантивных и интенсивных переговоров по разрешению конфликта. Это вовсе не должно приводить к замораживанию конфликта или же к сохранению недопустимого статус-кво», - отметил Гаджиев.

По его словам, в процессе беседы Пашинян и Алиев также обсудили вопрос взаимного обмена задержанных лиц между Азербайджаном и Арменией.

Он также прокомментировал прямую связь между двумя странами. «Такая связь есть. Но она не на уровне глав государств, глав МИД или министров обороны. Она уровнем ниже и используется при необходимости», - сказал Гаджиев.