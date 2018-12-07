Пашинян: Разговор с Лукашенко в Петербурге удовлетворил меня

PanARMENIAN.Net - И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в Санкт-Петербурге потребовал разъяснений у президента Белоруссии Александра Лукашенко, пишет Aysor.am.

На вопрос журналистов, о каких разъяснениях идет речь, Пашинян ответил: «Если я его обвиняю в обнародовании содержания закрытого заседания, то будет неправильно, если так же поступлю и я. Наш разговор удовлетворил меня».

Ранее Пашинян заявлял, что намерен поговорить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в связи с его высказываниями по вопросу ситуации в ОДКБ на встрече с послом Азербайджана. На вопрос журналистов, намерен ли он потребовать объяснений, Пашинян ответил: «Конечно, должны поговорить, не можем же затягивать».

Отношения Еревана и Минска накалились после саммита ОДКБ в Астане, когда не удалось выбрать нового генсека альянса взамен отозванного представителя Армении Юрия Хачатурова, находящегося под следствием в связи с разгоном оппозиционного митинга и гибели 10 человек в 2008 году. Пост закреплен за Арменией до 2020 года, Минск настаивает на ротации и передаче поста Белоруссии. После саммита Лукашенко обсудил его итоги с послом Азербайджана, что вызвало резкую критику со стороны Пашиняна. Минск выступил с ответной критикой, а Лукашенко принял в белорусской столице президента Азербайджана Ильхама Алиева, где стороны заявили о подготовке нового оружейного контракта между странами.