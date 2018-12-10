Соратник Пабло Эскобара сбежал из-под стражи в Боливии

PanARMENIAN.Net - В Боливии осужденный наркобарон Хорхе Суарес сбежал из больницы, куда его несколько дней назад перевели из тюрьмы.

67-летний Суарес по прозвищу Соломенная шляпа — один из соратников знаменитого наркобарона Пабло Эскобара — играл ключевую роль в организации контрабанды наркотиков из Южной Америки в 1980-х годах.

Суарес в США был приговорен к 36 годам заключения, но в апреле его освободили досрочно — после 28 лет в американской тюрьме, пишет Meduza со ссылкой на Reuters.

После возвращения в Боливию его приговорили к новому сроку — 15 годам тюрьмы, который он отбывал в одной из тюрем столицы страны. В начале декабря Суаресу разрешили пройти курс лечения в одной из частных клиник в Ла-Пасе, откуда он бежал в ночь на 8 декабря.

Полиция подтвердила факт побега наркобарона, подчеркнув, что делает все возможное для его поимки.