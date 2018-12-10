Новая услуга Америабанка - дистанционнное открытие СМАРТ-счета

PanARMENIAN.Net - Америабанк продолжает выступать на финансовом рынке Армении с инновационными предложениями. В этот раз банк предоставляет возможность всего за пять минут дистанционно открыть банковский счет.

Согласно новому предложению, резиденты Армении могут стать клиентами банка без посещения финучреждения, бесплатно открыв СМАРТ-счет. Они одновременно могут бесплатно получить международную платежную карту Visa/Mastercard и онлайн-банкинг без платы за обслуживание.

«Придавая важность необходимости развития дистанционных банковских услуг в наши дни, Америабанк продолжает выступать с новыми цифровыми решениями. Исследуя поведение общественности на онлайн-площадках, мы решили разработать услугу, которая за считанные минуты при наличии минимальных данных сделает доступным основные банковские услуги. Мы решили использовать ставшие для многих приятными селфи также в банковской системе, совмещая увлекательное занятие с полезным делом»,- отметил директор по цифровой линии Америабанка Григор Давтян.

Для открытия СМАРТ-счета клиенту необходим всего лишь удостоверение личности гражданина РА - паспорт или ID карта, социальная карта, смартфон с доступом к интернету или компьютер с видеокартой.