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Пашинян: Армения не стремится в НАТО

Пашинян: Армения не стремится в НАТО
11 декабря 2018 - 11:58 AMT

PanARMENIAN.Net - Армения состоит в ОДКБ и не стремится в НАТО, но будет поддерживать отношения с альянсом. Об этом заявил и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

«У нас есть отношения с НАТО, они связаны с миротворческими миссиями, в том числе в Косово, в Афганистане, и мы продолжим это сотрудничество. Но мы не стремимся в НАТО», - сказал он, пишет ТАСС.

«Мы являемся членами ОДКБ», - напомнил и. о. главы кабмина.

Армения поддерживает партнерские отношения и с Россией, и с Евросоюзом, но не будет под чьим-то влиянием, добавил Пашинян.

«Мы партнеры и с РФ, и с ЕС, и не находимся под чьим-то влиянием», - сказал он, отвечая на вопрос о внешнеполитических приоритетах страны после выборов в Национальное собрание.

Ранее и. о. премьера Армении неоднократно заявлял, что республика не стремится в будущем стать членом НАТО, привержена всем международным договоренностям и останется членом ОДКБ и Евразийского экономического союза. Представитель Армении Тигран Саркисян с 2016 года возглавляет коллегию Евразийской экономической комиссии.

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