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Google+ закроется быстрее из-за утечки данных 52.5 млн пользователей

Google+ закроется быстрее из-за утечки данных 52.5 млн пользователей
11 декабря 2018 - 14:38 AMT

PanARMENIAN.Net - Новая утечка данных 52.5 млн пользователей соцсети Google+ стала причиной, по которой корпорация Google решила перенести ее закрытие с августа на апрель 2019 года. Об этом говорится в сообщении компании.

Причиной утечки стала недоработка в обновленном программном обеспечении, которое было представлено в ноябре. Уязвимость позволяла сторонним приложениям запрашивать имена, адрес электронной почты, род занятий, а также возраст пользователей. Устранить ошибку разработчики смогли только через шесть дней, пишут «Ведомости».

При этом компания утверждает, что доступа к финансовым данным, номерам документов и паролям сторонние приложения не получали. Также Google не нашел свидетельств того, что кто-либо из третьих лиц смог получить доступ к данным пользователей.

Летом The Wall Street Journal сообщала о крупной утечке данных пользователей соцсети. Позже Google подтвердил, что она могла затронуть более 500 000 аккаунтов.

После закрытия Google+ для широкого круга пользователей ею смогут пользоваться только корпоративные клиенты, сообщала компания в октябре. Ранее Google указывал на непопулярность сервиса.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: Google ускорит закрытие своей соцсети из-за утечки данных 52,5 млн ее пользователей
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