Армянский гимнаст завоевал золото в многоборье на Кубке Воронина

PanARMENIAN.Net - Представитель Армении Артур Давтян одержал победу и завоевал золотую медаль в многоборье на проходящем в Москве Кубке Воронина по спортивной гимнастике.

Он набрал84,500 очков.

Вторым стал японец Теппи Мива, третье место занял россиянинДмитрий Ланкин, пишет Championat.com.

В командном многоборье первенствовали японцы. Второе место заняла команда «Динамо», третье — команда России.

XXV, юбилейный, Международный турнир по спортивной гимнастике на Кубок олимпийского чемпиона Михаила Воронина проходит в Москве 12-13 декабря.