Армянский гимнаст завоевал золото в многоборье на Кубке Воронина
13 декабря 2018 - 11:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Представитель Армении Артур Давтян одержал победу и завоевал золотую медаль в многоборье на проходящем в Москве Кубке Воронина по спортивной гимнастике.
Он набрал84,500 очков.
Вторым стал японец Теппи Мива, третье место занял россиянинДмитрий Ланкин, пишет Championat.com.
В командном многоборье первенствовали японцы. Второе место заняла команда «Динамо», третье — команда России.
XXV, юбилейный, Международный турнир по спортивной гимнастике на Кубок олимпийского чемпиона Михаила Воронина проходит в Москве 12-13 декабря.
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