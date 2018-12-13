// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Армянский гимнаст завоевал золото в многоборье на Кубке Воронина

Армянский гимнаст завоевал золото в многоборье на Кубке Воронина
13 декабря 2018 - 11:41 AMT

PanARMENIAN.Net - Представитель Армении Артур Давтян одержал победу и завоевал золотую медаль в многоборье на проходящем в Москве Кубке Воронина по спортивной гимнастике.

Он набрал84,500 очков.

Вторым стал японец Теппи Мива, третье место занял россиянинДмитрий Ланкин, пишет Championat.com.

В командном многоборье первенствовали японцы. Второе место заняла команда «Динамо», третье — команда России.

XXV, юбилейный, Международный турнир по спортивной гимнастике на Кубок олимпийского чемпиона Михаила Воронина проходит в Москве 12-13 декабря.

Ссылки по теме:
Championat.com: Ланкин стал третьим в многоборье на Кубке Воронина по спортивной гимнастике
 Самое значимое
Мхитарян: Эмери немного изменил культуру «Арсенала»Мхитарян: Эмери немного изменил культуру «Арсенала»
«Не скажу, что у «Арсенала» много изменилось после ухода (прежнего тренера Арсена) Венгера. Изменился только тренер. По факту он легко изменил культуру футбола «Арсенала»»,- отметил Мхитарян
Армения ухудшила свои позиции в рейтинге ФИФААрмения ухудшила свои позиции в рейтинге ФИФА
Сборная Армении по футболу опустилась в рейтинге ФИФА на 1 строчку и теперь располагается на 101-м месте.
У сборной Армении по футболу появился новый главный тренерУ сборной Армении по футболу появился новый главный тренер
В состав тренерского штаба включены Сурен Чахалян, Ашот Аветисян и Роман Березовский (тренер вратарей)
Гегард Мусаси нокаутировал Рори Макдональда и сохранил титул чемпиона BellatorГегард Мусаси нокаутировал Рори Макдональда и сохранил титул чемпиона Bellator
Гегард Мусаси победил Рори Макдональда нокаутом во втором раунде и сохранил титул Bellator в среднем весе
Partner news
 Статьи
Генрих, сын Гамлета

Восхождение главной звезды армянского футбола

 Самое читаемое в разделе
СМИ: Мхитарян - в топ-100 звезд европейского футбола
Акоп Мкртчян завоевал серебро на ЧМ по тяжелой атлетике
Армянский самбист Тигран Киракосян - вице-чемпион мира
Роналду должен заплатить Испании €19 млн для избежания тюрьмы
Главная
Все новости
Обзор: Спорт
Другие новости раздела
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
 Последние новости
Назарбаев поддержал кандидата Белоруссии на пост генсека ОДКБ Назарбаев считает, что Зась обладает всеми необходимыми навыками и знаниями для работы на этой должности
В Турции уточнили число погибших в аварии с поездом Пассажирский поезд следовал по маршруту Анкара - Конья и столкнулся с локомотивом возле станции Маршандиз в Енимахалле, говорится сообщении министерства транспорта Турции
Президент Арцаха и Никол Пашинян обсудили вопросы внутренней и внешней политики Собеседники обсудили ряд вопросов, касающихся внутренней и внешней политики, безопасности двух армянских республик
США считают недопустимой новую военную операцию Турции в Сирии Операция Анкары к востоку от Евфрата означает, что турецкие войска будут действовать в зоне военного влияния США.