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Лавров в Баку встретится с Алиевым и Мамедъяровым

Лавров в Баку встретится с Алиевым и Мамедъяровым
13 декабря 2018 - 15:08 AMT

PanARMENIAN.Net - Глава МИД РФ Сергей Лавров встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел страны Эльмаром Мамедъяровым в рамках визита в Баку 13-14 декабря. Об этом заявила 13 декабря на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Министр иностранных дел России будет принят президентом Азербайджана, встреча состоится сегодня, запланирована на сегодня. Кроме этого, состоятся встречи с министром иностранных дел Азербайджана, стороны обсудят ключевые аспекты двустороннего взаимодействия, региональную и международную повестку дня», - сказала Захарова.

Сергей Лавров в Баку примет участие в заседании совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

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