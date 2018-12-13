Лавров в Баку встретится с Алиевым и Мамедъяровым
13 декабря 2018 - 15:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Глава МИД РФ Сергей Лавров встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел страны Эльмаром Мамедъяровым в рамках визита в Баку 13-14 декабря. Об этом заявила 13 декабря на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Министр иностранных дел России будет принят президентом Азербайджана, встреча состоится сегодня, запланирована на сегодня. Кроме этого, состоятся встречи с министром иностранных дел Азербайджана, стороны обсудят ключевые аспекты двустороннего взаимодействия, региональную и международную повестку дня», - сказала Захарова.
Сергей Лавров в Баку примет участие в заседании совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).
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«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
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Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
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