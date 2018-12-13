США считают недопустимой новую военную операцию Турции в Сирии

PanARMENIAN.Net - Любые односторонние действия Турции на северо-востоке Сирии «недопустимы» и вызывают серьезные опасения. Об этом говорится в заявлении представителя Пентагона Шона Робертсона.

Его комментарий последовал в ответ на объявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о подготовке Анкарой наступления на курдские отряды самообороны YPG.

«Односторонние военные операции на северо-востоке Сирии, осуществляемые любой стороной, особенно если американские военные могут присутствовать там или вблизи (этой зоны - ред.), вызывают серьезную обеспокоенность», - подчеркнул Робертсон, пишет Deutsche Welle.

«Мы сочли бы подобные действия неприемлемыми», - добавил он.

Представитель оборонного ведомства США уточнил, что Вашингтон признает необходимость обеспечения безопасности на границе Турции с Сирией. В то же время Робертсон обратил внимание на ту роль, которую курдские отряды народной самообороны играют в борьбе с джихадистской группировкой «Исламское государство».

Операция к востоку от Евфрата означает, что турецкие войска будут действовать в зоне военного влияния США.

Отряды YPG, действующие лишь в Сирии, близки к запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). Турция считает обе эти организации террористическими. Однако ЕС и США включили в список террористических организаций лишь КРП.

Между тем YPG обещала мощное сопротивление на случай новой военной операции Турции в северной части Сирии. «Наши силы готовы отразить любое нападение на нашу территорию», - заявил представитель отрядов YPG Нури Махмуд.

Он обвинил Турцию в поддержке ИГ, а Эрдогана - в стремлении продемонстрировать миру свое желание перекроить карту региона.