Назарбаев поддержал кандидата Белоруссии на пост генсека ОДКБ

PanARMENIAN.Net - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с госсекретарем Совета безопасности Белоруссии Станиславом Засем в Астане выразил ему поддержку как кандидату на пост генерального секретаря ОДКБ. Об этом сообщила 13 декабря пресс-служба казахстанского лидера.

«В Санкт-Петербурге главы государств приняли решение поддержать вашу кандидатуру, предложенную Александром Григорьевичем Лукашенко. Вы уже начали встречаться с руководителями стран-членов организации. Были уже в Бишкеке. Как известно, Кыргызская Республика сейчас председательствует в ОДКБ. Уверен, что ваши встречи прошли хорошо», - сказал президент Казахстана, пишет РИА Новости.

Назарбаев считает, что Зась обладает всеми необходимыми навыками и знаниями для работы на этой должности. «Вы являетесь военным и имеете соответствующее образование. Работали в генеральном штабе, Совете безопасности Республики Беларусь. Вы знакомы с работой ОДКБ, участвовали в различных встречах и совещаниях. Мы будем поддерживать вас», - заявил Назарбаев.

Президент Казахстана также подчеркнул важность обеспечения эффективной работы ОДКБ.

Как сообщал ранее Назарбаев, на саммите в Астане 8 ноября было решено, что после представителя Армении пост генсека ОДКБ должен занять представитель Белоруссии. Позднее Лукашенко заявил, что у него есть три возможные кандидатуры на эту должность.

Отношения Еревана и Минска накалились после саммита ОДКБ в Астане, когда не удалось выбрать нового генсека альянса взамен отозванного представителя Армении Юрия Хачатурова, находящегося под следствием в связи с разгоном оппозиционного митинга и гибели 10 человек в 2008 году. Пост закреплен за Арменией до 2020 года, Минск настаивает на ротации и передаче поста Белоруссии. После саммита Лукашенко обсудил его итоги с послом Азербайджана, что вызвало резкую критику со стороны Пашиняна. Минск выступил с ответной критикой, а Лукашенко принял в белорусской столице президента Азербайджана Ильхама Алиева, где стороны заявили о подготовке нового оружейного контракта между странами.