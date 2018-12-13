Иранских бизнесменов не впустили в Грузию

PanARMENIAN.Net - Бизнес-конференция «Вызовы иранских инвесторов в Грузии», запланированная на 14 декабря в гостинице «Билтмор» в Тбилиси, сорвана. Организатором мероприятия был «Союз Иранских инвесторов в Грузи».

По информации президента организации Мохамада Халека, конференцию отложили по причине того, что в последний период участились факты отказа гражданам Ирана во въезде в Грузию, пишет Грузия-Online.

«Иранские инвесторы специально приезжали из Ирана на конференцию 14 декабря с конкретными инвестиционными планами и целями. Из них 11 декабря приехали два бизнесмена, но их не впустили в Грузию и вернули назад. Как известно, министерство иностранных дел Ирана официально призвало своих граждан воздержаться от поездки в Грузию, пока существующее недоразумение не выяснится. С учетом всего этого, по моей информации, на конференции не присутствовал посол Ирана в Грузии господин Аббас Талеб-Пари, поэтому мы приняли решение отложить конференцию и дождаться официальных ведомств двух стран»,- заявил президент союза.

По словам Мохамада Халека, «Союз иранских инвесторов» преследует целью содействие отношениям грузинских и иранских бизнесменов, содействие интеграции и деятельности иранских бизнесменов в Грузии, привлечение инвесторов в Грузию, защиту прав инвесторов и бизнесменов и т.д.