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Назначены глава Минобороны и начальник штаба АО Арцаха

Назначены глава Минобороны и начальник штаба АО Арцаха
14 декабря 2018 - 13:51 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян подписал ряд указов и одобрил кадровые решения правительства. Об этом сообщает пресс-служба президента НКР.

Глава государства подписал указ, согласно которому генерал-лейтенант Левон Мнацаканян освобожден от должности министра обороны - командующего Армией обороны Республики Арцах и назначен директором Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Другим указом президента генерал-майор Карен Абрамян назначен министром обороны - командующим Армией обороны Республики Арцах и освобожден от должности первого заместителя командира воинской части N 19916 - начальника штаба Армии обороны Республики Арцах.

Полковник Джалал Арутюнян назначен первым заместителем командира воинской части N 19916 - начальником штаба Армии обороны Республики Арцах и освобожден от должности командира воинской части N 42009 Армии обороны Республики Арцах.

Карен Саркисян освобожден от должности директора Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах.

Мурад Петросян согласно собственному заявлению освобожден от должности представителя президента Арцах по особым поручениям, на эту должность назначен Карен Саркисян.

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