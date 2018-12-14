Минск настаивает на назначении генсеком ОДКБ кандидата от Белоруссии
14 декабря 2018 - 17:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Белоруссии Александр Лукашенко не понимает, почему Армения выступает против белорусского кандидата на пост генерального секретаря ОДКБ.
«Это позор, что мы не можем избрать главного чиновника ОДКБ», - сказал президент на пресс-конференции российским СМИ в Минске, пишет «Интерфакс-Азербайджан».
Лукашенко подчеркнул, что властям Армении следует пойти навстречу остальным странам ОДКБ, раз уж именно Ереван «окунул» организацию в свои внутриполитические проблемы.
«Я вам отдаю действующего госсекретаря, молодого генерала (госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась - ред.). Толковый парень, много опыта, штабной работы. Он госсекретарь, его все президенты знают», - продолжил глава государства.
Он напомнил, что предложил, чтобы Зась посетил каждую из стран ОДКБ, в том числе Армению. «Если вы готовы его принять, выслушать... Можете не соглашаться (с его кандидатурой - ред.), можете следовать своим принципам. Но вы с ним поговорите. Может быть, он для вас будет лучше, чем любой армянин. Чего вы боитесь белорусов? Мы же свои люди», - подытожил Лукашенко.
Отношения Еревана и Минска накалились после саммита ОДКБ в Астане, когда не удалось выбрать нового генсека альянса взамен отозванного представителя Армении Юрия Хачатурова, находящегося под следствием в связи с разгоном оппозиционного митинга и гибели 10 человек в 2008 году. Пост закреплен за Арменией до 2020 года, Минск настаивает на ротации и передаче поста Белоруссии. После саммита Лукашенко обсудил его итоги с послом Азербайджана, что вызвало резкую критику со стороны Пашиняна. Минск выступил с ответной критикой, а Лукашенко принял в белорусской столице президента Азербайджана Ильхама Алиева, где стороны заявили о подготовке нового оружейного контракта между странами.
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