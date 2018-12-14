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Суд отказался арестовать бывшего вице-премьера Армении

Суд отказался арестовать бывшего вице-премьера Армении
14 декабря 2018 - 17:13 AMT

PanARMENIAN.Net - Суд общей юрисдикции Еревана 14 декабря отклонил ходатайство следователя Специальной следственной службы РА об избрании в отношении бывшего вице-премьера Армении Армена Геворкяна меры пресечения в виде заключения под стражу, пишет «Айкакан жаманак».

Специальная следственная служба РА предъявила Геворкяну новые обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса РА.

Ранее Геворкян обвинялся по ч.3 ст.332 УК Армении (вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия) в связи с делом «1 марта».

В 2008 году Геворкян был секретарем Совета национальной безопасности при президенте Армении.

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