Суд отказался арестовать бывшего вице-премьера Армении
14 декабря 2018 - 17:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Суд общей юрисдикции Еревана 14 декабря отклонил ходатайство следователя Специальной следственной службы РА об избрании в отношении бывшего вице-премьера Армении Армена Геворкяна меры пресечения в виде заключения под стражу, пишет «Айкакан жаманак».
Специальная следственная служба РА предъявила Геворкяну новые обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса РА.
Ранее Геворкян обвинялся по ч.3 ст.332 УК Армении (вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия) в связи с делом «1 марта».
В 2008 году Геворкян был секретарем Совета национальной безопасности при президенте Армении.
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