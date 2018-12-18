Аналитики: Сталь и уголь подешевеют к 2023 году

PanARMENIAN.Net - Рейтинговое агентство АКРА в ближайшие пять лет ждет падения цен на сталь и сырье для ее производства на фоне ввода новых мировых мощностей. Об этом говорится в отчете компании.

«В 2018 году рынок испытал эффект торговых войн и шоков предложения в связи с природными катаклизмами», — пишут аналитики АКРА. В марте президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных тарифов на ввоз стали и 10-процентных — на импорт алюминия. На сырьевых рынках предложение снизили дожди и штормовой ветер в Австралии и сильные дожди в Индонезии, следует из отчета. Кроме того, Китай сократил мощности в сталелитейном секторе, выполнив свои обещания по снижению выбросов в атмосферу. В результате ​цены на сталь, уголь и железную руду оказались на пиковых уровнях последних лет, пишет РБК.

Но аналитики АКРА предупреждают, что в ближайшие годы Индия и страны Азиатско-Тихоокеанского региона будут вводить в эксплуатацию новые сталелитейные комплексы, а рост спроса на стальной прокат замедлится. По их прогнозу, к 2023 году загрузка сталелитейных мощностей в мире снизится с текущих 76 до 72%, а горячекатаный прокат российских производителей на экспорте подешевеет со средней цены в этом году $550 за тонну (на условиях поставки на борт судна (FOB) в Черном море) до $350–400 за тонну, прогнозирует АКРА.

На рынке коксующегося угля аналитики агентства ждут профицита из-за увеличения предложения со стороны США, Монголии, Мозамбика и России. Цены, по их мнению, начнут снижаться и достигнут $140–150 за тонну по сравнению со средней ценой $194 в 2018 году. Энергетический уголь также подешевеет с $100–110 за тонну в ноябре 2018 года до $60–70 к 2023 году на фоне развития альтернативной энергетики и роста предложения угля из США, Индонезии, России и Австралии.

Железорудное сырье будет дешеветь под влиянием растущего предложения из Бразилии и Австралии, но более низкими темпами: АКРА прогнозирует, что цены на концентрат, который сегодня стоит $68 за тонну, снизятся до $62.