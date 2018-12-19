Замглавы МИД РФ: Расчитываем, что Армения найдет мужество противостоять шантажу США
19 декабря 2018 - 13:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Москва рассчитывает, что новое руководство Армении найдет мужество «противостоять шантажу и давлению со стороны США, будет самостоятельно принимать решения». Об этом заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
«На фоне происходящих в нынешнем году радикальных перемен в стране вмешательство Вашингтона в ее внутренние и внешнеполитические дела становится все более бесцеремонным», - сказал Карасин.
В октябре Ереван посетил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон. В своем выступлении перед журналистами он, комментируя конфликт вокруг Нагорного Карабаха, отметил, что американское «оружие в любом случае лучше российского». Болтон также посоветовал Еревану «избавиться от исторических клише» в своих международных отношениях.
По словам дипломата, Болтон оскорбительно назвал исторический опыт армянского народа «историческими клише», а также велел Армении покупать американское оружие и как можно скорее присоединиться к антииранским санкциям. «Если такова публичная сторона американо-армянских отношений, то можно лишь представить, какое «выкручивание рук» происходит за кулисами», - отметил Карасин.
«Рассчитываем, что нынешнее руководство Армении, получившее на парламентских выборах необходимый мандат, найдет в себе мужество противостоять неприкрытому внешнему шантажу и давлению, будет отстаивать суверенное право самостоятельно принимать решения, сообразуясь с национальными интересами», - подчеркнул замглавы МИД РФ.
Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 9 декабря. По их итогам победил блок «Мой шаг» во главе с и.о. премьер-министра РА Николом Пашиняном, набрав 70.43% голосов, второе место заняла «Процветающая Армения» с 8.27%, третье - «Светлая Армения» с 6.37% голосов.
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«Я ему сказал, что я не поддерживаю, когда арестовывают по политическим мотивам», - сказал Лукашенко.
В беседе с пресс-секретарем министерства иностранных дел Республики Армения Анной Нагдалян PanARMENIAN.Net поинтересовался, будет ли поздравление от Кремля.
«Но отношения с Турцией связаны с вопросом Нагорного Карабаха, с третьей страной. Я имею в виду Азербайджан», - отметил Пашинян
«Как известно, заседания ОДКБ не было. Позиция Армении в этом вопросе не претерпела никаких изменений», — сказал Егоян.
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