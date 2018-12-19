// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Замглавы МИД РФ: Расчитываем, что Армения найдет мужество противостоять шантажу США

Замглавы МИД РФ: Расчитываем, что Армения найдет мужество противостоять шантажу США
19 декабря 2018 - 13:48 AMT

PanARMENIAN.Net - Москва рассчитывает, что новое руководство Армении найдет мужество «противостоять шантажу и давлению со стороны США, будет самостоятельно принимать решения». Об этом заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

«На фоне происходящих в нынешнем году радикальных перемен в стране вмешательство Вашингтона в ее внутренние и внешнеполитические дела становится все более бесцеремонным», - сказал Карасин.

В октябре Ереван посетил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон. В своем выступлении перед журналистами он, комментируя конфликт вокруг Нагорного Карабаха, отметил, что американское «оружие в любом случае лучше российского». Болтон также посоветовал Еревану «избавиться от исторических клише» в своих международных отношениях.

По словам дипломата, Болтон оскорбительно назвал исторический опыт армянского народа «историческими клише», а также велел Армении покупать американское оружие и как можно скорее присоединиться к антииранским санкциям. «Если такова публичная сторона американо-армянских отношений, то можно лишь представить, какое «выкручивание рук» происходит за кулисами», - отметил Карасин.

«Рассчитываем, что нынешнее руководство Армении, получившее на парламентских выборах необходимый мандат, найдет в себе мужество противостоять неприкрытому внешнему шантажу и давлению, будет отстаивать суверенное право самостоятельно принимать решения, сообразуясь с национальными интересами», - подчеркнул замглавы МИД РФ.

Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 9 декабря. По их итогам победил блок «Мой шаг» во главе с и.о. премьер-министра РА Николом Пашиняном, набрав 70.43% голосов, второе место заняла «Процветающая Армения» с 8.27%, третье - «Светлая Армения» с 6.37% голосов.

Ссылки по теме:
Ria.ru. Россия рассчитывает, что Армения найдет мужество противостоять шантажу США
 Самое значимое
Лукашенко извинился перед Пашиняном и назвал дело Хачатурова политическимЛукашенко извинился перед Пашиняном и назвал дело Хачатурова политическим
«Я ему сказал, что я не поддерживаю, когда арестовывают по политическим мотивам», - сказал Лукашенко.
Москва до сих пор не поздравила Пашиняна с победой на выборах: Уже прошло 4 дняМосква до сих пор не поздравила Пашиняна с победой на выборах: Уже прошло 4 дня
В беседе с пресс-секретарем министерства иностранных дел Республики Армения Анной Нагдалян PanARMENIAN.Net поинтересовался, будет ли поздравление от Кремля.
Пашинян: Армения готова установить дипотношения с Турцией без предусловийПашинян: Армения готова установить дипотношения с Турцией без предусловий
«Но отношения с Турцией связаны с вопросом Нагорного Карабаха, с третьей страной. Я имею в виду Азербайджан», - отметил Пашинян
В Ереване опровергают Лукашенко: Вопрос генсека ОДКБ пока не решенВ Ереване опровергают Лукашенко: Вопрос генсека ОДКБ пока не решен
«Как известно, заседания ОДКБ не было. Позиция Армении в этом вопросе не претерпела никаких изменений», — сказал Егоян.
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Пашинян о Лукашенко: Как руководящий страной 30 лет человек позволяет себе такое?
Пашинян – Лукашенко: Вооружаете Баку для захвата Еревана и ждете, что мы скажем «бывает»?
Белорусский демарш, часть 2: Минск снова обсудил вопросы ОДКБ с Алиевым
Пресс-секретарь Эрдогана: Турция сотрудничала с РФ в вопросе Карабаха, но какие-то силы помешали
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
В Тбилиси транспорт в новогоднюю ночь будет работать бесплатно Кроме того, по случаю праздника Тбилисское метро и автобусы будут работать с 23:00 до 04:00 утра
Россия запретила ввоз в страну зараженных цитрусовых из Турции В последнее время Россельхознадзор неоднократно запрещал ввоз зараженных цитрусовых из Турции
«Манчестер Юнайтед» назначил нового и.о. главного тренера Контракт с Сульшером рассчитан до конца текущего сезона, пока «клуб ищет тренера на постоянную основу»
МИД Армении прокомментировал заявление Мамедъярова о взаимопонимании по Карабаху МИД РА были обнародованы договоренности, достигнутые в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана в Милане в рамках Совета министров иностранных дел ОБСЕ