Россия запретила ввоз в страну зараженных цитрусовых из Турции
19 декабря 2018 - 17:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору продолжает проводить в Турецкой Республике карантинный фитосанитарный мониторинг цитрусовых, предназначенных к поставкам в Россию.
Так, в ходе мониторинга 18 декабря не были допущены к отгрузке в Россию три партии мандаринов сорта Нова в количестве 61,5 тонны и три партии апельсинов сорта Вашингтон Навел в количестве 67,2 тонны, в связи с выявлением в указанных партиях карантинных для России объектов.
В последнее время Россельхознадзор неоднократно запрещал ввоз зараженных цитрусовых из Турции.
Ранее в декабре служба провела переговоры с представителями Турции по вопросу поставок из этой страны в РФ цитрусовых культур, зараженных средиземноморской плодовой мухой. Турецкая сторона признала реально сложившуюся ситуацию негативной и пояснила, что в 2018 году в Турции сложились особо благоприятные погодные условия для развития средиземноморской плодовой мухой, а меры, предпринимаемые фермерами для подавления вредителя, оказались неэффективными.
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