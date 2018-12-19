МИД РА - Карасину: Армения не строит двусторонние связи в ущерб третьим странам
19 декабря 2018 - 18:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения не строит двусторонние связи с одними странами в ущерб отношениям с другими. Об этом заявила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян, комментируя слова статс-секретаря, замглавы МИД РФ Григория Карасина.
Карасин в интервью РИА Новости выразил надежду, что новое руководство Армении найдет мужество противостоять шантажу и давлению со стороны США, будет самостоятельно принимать решения. По его словам, на фоне происходящих в нынешнем году радикальных перемен в Армении вмешательство Вашингтона в ее внутренние и внешнеполитические дела становится все более бесцеремонным.
«Хотели бы напомнить, что мы не раз отмечали, что Армения последовательно строит свои отношения с другими странами на основе принципа суверенного равенства. Мы не выстраиваем связи с одной страной в ущерб отношениям с другой. Эта позиция и в дальнейшем будет лежать в основе нашей внешней политики», - сказала Нагдалян, пишет РИА Новости.
В октябре Ереван посетил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон. В своем выступлении перед журналистами он, комментируя конфликт вокруг Нагорного Карабаха, отметил, что американское «оружие в любом случае лучше российского». Болтон также посоветовал Еревану «избавиться от исторических клише» в своих международных отношениях.
Самое значимое
«Я ему сказал, что я не поддерживаю, когда арестовывают по политическим мотивам», - сказал Лукашенко.
В беседе с пресс-секретарем министерства иностранных дел Республики Армения Анной Нагдалян PanARMENIAN.Net поинтересовался, будет ли поздравление от Кремля.
«Но отношения с Турцией связаны с вопросом Нагорного Карабаха, с третьей страной. Я имею в виду Азербайджан», - отметил Пашинян
«Как известно, заседания ОДКБ не было. Позиция Армении в этом вопросе не претерпела никаких изменений», — сказал Егоян.
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