МИД РА - Карасину: Армения не строит двусторонние связи в ущерб третьим странам

PanARMENIAN.Net - Армения не строит двусторонние связи с одними странами в ущерб отношениям с другими. Об этом заявила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян, комментируя слова статс-секретаря, замглавы МИД РФ Григория Карасина.

Карасин в интервью РИА Новости выразил надежду, что новое руководство Армении найдет мужество противостоять шантажу и давлению со стороны США, будет самостоятельно принимать решения. По его словам, на фоне происходящих в нынешнем году радикальных перемен в Армении вмешательство Вашингтона в ее внутренние и внешнеполитические дела становится все более бесцеремонным.

«Хотели бы напомнить, что мы не раз отмечали, что Армения последовательно строит свои отношения с другими странами на основе принципа суверенного равенства. Мы не выстраиваем связи с одной страной в ущерб отношениям с другой. Эта позиция и в дальнейшем будет лежать в основе нашей внешней политики», - сказала Нагдалян, пишет РИА Новости.

В октябре Ереван посетил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон. В своем выступлении перед журналистами он, комментируя конфликт вокруг Нагорного Карабаха, отметил, что американское «оружие в любом случае лучше российского». Болтон также посоветовал Еревану «избавиться от исторических клише» в своих международных отношениях.