США начали выводить войска из Сирии
20 декабря 2018 - 11:00 AMT
PanARMENIAN.Net - США начали вывод своих войск из Сирии. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
«Переходя к следующей фазе этой операции, мы начали возвращать домой американских солдат», - говорится в заявлении Сандерс, пишет Deutsche Welle.
Ранее президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что миссия Соединенных штатов в Сирии выполнена. «Мы победили ИГ в Сирии, для меня это было единственной причиной находиться там во время президентства Трампа», - заявил президент США.
В свою очередь, министр обороны Великобритании Тобиас Эллвуд выразил «решительное» несогласие с позицией Трампа. «(ИГ) трансформировался в другие формы экстремизма, и угроза еще весьма реальна», - написал министр на своей странице в Twitter.
В настоящее время в Сирии находятся около двух тысяч американских военнослужащих.
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