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США начали выводить войска из Сирии

США начали выводить войска из Сирии
20 декабря 2018 - 11:00 AMT

PanARMENIAN.Net - США начали вывод своих войск из Сирии. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Переходя к следующей фазе этой операции, мы начали возвращать домой американских солдат», - говорится в заявлении Сандерс, пишет Deutsche Welle.

Ранее президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что миссия Соединенных штатов в Сирии выполнена. «Мы победили ИГ в Сирии, для меня это было единственной причиной находиться там во время президентства Трампа», - заявил президент США.

В свою очередь, министр обороны Великобритании Тобиас Эллвуд выразил «решительное» несогласие с позицией Трампа. «(ИГ) трансформировался в другие формы экстремизма, и угроза еще весьма реальна», - написал министр на своей странице в Twitter.

В настоящее время в Сирии находятся около двух тысяч американских военнослужащих.

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Deutsche Welle: США начали вывод войск из Сирии
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