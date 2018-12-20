МИД РА: Биолаборатории Армении - гражданские объекты, вопроса военного присутствия нет

PanARMENIAN.Net - Биологические лаборатории Армении носят гражданский характер, поэтому о военном присутствии на их территории не может быть речи. Об этом заявила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян, комментируя заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о документе, «запрещающем размещение иностранных военных» на лабораториях Армении, о котором министр рассказал в интервью «Комсомольской правде».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва и Ереван готовят документ, который будет гарантировать неприсутствие иностранных военных в биолабораториях Армении. «С Арменией у нас завершается процесс подготовки документа, который будет гарантировать неприсутствие там иностранных военных и который будет гарантировать то, что все это транспарентно»,- отметил Лавров в ответ на вопрос о том, почему Россия «разрешила в 2016 году построить в Армении три американских биологических лаборатории».

Нагдалян добавила, что Армения не ведет переговоров о размещении военных третьих стран на территории страны.

«Сфера санитарно-эпидемиологического надзора является частью армяно-российского сотрудничества, существует диалог по этому вопросу.А биологические лаборатории принадлежат Армении, они всегда носили и будут носить гражданский характер»,- отметила Нагдалян, добавив, что в этих лабораториях работают армянские специалисты.

Ранее «Коммерсант» писал, что российская сторона ведет с Арменией переговоры о подписании документа, который гарантировал бы запрет на использование третьими странами биолабораторий, открытых в Армении при финансовой поддержке США. Отмечлось, что если переговоры увенчаются успехом, то у американских экспертов не будет доступа в лаборатории.