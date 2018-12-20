МИД РА: Биолаборатории Армении - гражданские объекты, вопроса военного присутствия нет
20 декабря 2018 - 14:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Биологические лаборатории Армении носят гражданский характер, поэтому о военном присутствии на их территории не может быть речи. Об этом заявила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян, комментируя заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о документе, «запрещающем размещение иностранных военных» на лабораториях Армении, о котором министр рассказал в интервью «Комсомольской правде».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва и Ереван готовят документ, который будет гарантировать неприсутствие иностранных военных в биолабораториях Армении. «С Арменией у нас завершается процесс подготовки документа, который будет гарантировать неприсутствие там иностранных военных и который будет гарантировать то, что все это транспарентно»,- отметил Лавров в ответ на вопрос о том, почему Россия «разрешила в 2016 году построить в Армении три американских биологических лаборатории».
Нагдалян добавила, что Армения не ведет переговоров о размещении военных третьих стран на территории страны.
«Сфера санитарно-эпидемиологического надзора является частью армяно-российского сотрудничества, существует диалог по этому вопросу.А биологические лаборатории принадлежат Армении, они всегда носили и будут носить гражданский характер»,- отметила Нагдалян, добавив, что в этих лабораториях работают армянские специалисты.
Ранее «Коммерсант» писал, что российская сторона ведет с Арменией переговоры о подписании документа, который гарантировал бы запрет на использование третьими странами биолабораторий, открытых в Армении при финансовой поддержке США. Отмечлось, что если переговоры увенчаются успехом, то у американских экспертов не будет доступа в лаборатории.
Самое значимое
Так, по состоянию на 7:30 (по Еревану) были подсчитаны 100% голосов
Как Пашинян заявил в интервью телеканалу France24, внеочередные выборы в парламент Армении состоятся 9-10 декабря
Для участия в саммите в Армению прибыли 3500 делегатов из порядка 100 стран.
«Я поручил подготовить указы об их освобождении. С этого момента все они считаются освобожденными с должностей», - сказал премьер
Partner news
Самое читаемое в разделе
Пашинян в Париже: Неприемлемо, чтобы право народа на самоопределение стало угрозой его существованию
Последние новости
Американец отсидел 17 лет в тюрьме за двойника: Ему выплатят компенсацию в размере $1.1 млн Мужчину признали виновным в ограблении с отягчающими обстоятельствами в 1999 году
Пятикамерный флагман Nokia может выйти в январе-феврале 2019 года Одобрение Bluetooth SIG получили три версии — с модельными номерами TA-1087, TA-1082 и TA-1094
Путин: В отношениях Армении и РФ ничего не рухнуло, нечего восстанавливать «Армянский народ - это ближайший союзник русского народа в Закавказье», - подчеркнул он
Пашинян и Путин встретятся до конца 2018 года Российский лидер не назвал конкретный предмет переговоров, отметив, что у двух государств ровные отношения