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Майнинг биткоина стал убыточным

Майнинг биткоина стал убыточным
20 декабря 2018 - 14:04 AMT

PanARMENIAN.Net - Майнинг биткоина стал убыточен, поскольку затраты на добычу этой криптовалюты начали превышать ее курс. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на майнинговые компании и частных майнеров.

Так, например, было приостановлено строительство крупнейшего предприятия по добыче биткоинов в Великобритании, а китайские производители майнингового оборудования Ebang, Canaan и Bitmain, которые собирались провести размещение бумаг на бирже в Гонконге, отложили IPO, пишет Lenta.ru.

Компания Nvidia, которая продавала видеокарты для майнинга, закрыла свое криптоподразделение. Американская майнинговая компания Gigawatt в ноябре подала заявление на банкротство.

Для того чтобы майнеры выходили в безубыток, стоимость биткоина должна составлять как минимум 5 тысяч долларов, пишет FT со ссылкой на неназванных экспертов. По состоянию на 20 декабря его курс находится в районе 4800 долларов.

В декабре 2017 года курс биткоина на некоторых криптовалютных биржах превышал 20 тысяч долларов. Нынешнее падение составляет около 80 процентов от максимальной стоимости монеты.

Ссылки по теме:
Lenta.ru. Добыча биткоина стала убыточной
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