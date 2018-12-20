Майнинг биткоина стал убыточным
20 декабря 2018 - 14:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Майнинг биткоина стал убыточен, поскольку затраты на добычу этой криптовалюты начали превышать ее курс. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на майнинговые компании и частных майнеров.
Так, например, было приостановлено строительство крупнейшего предприятия по добыче биткоинов в Великобритании, а китайские производители майнингового оборудования Ebang, Canaan и Bitmain, которые собирались провести размещение бумаг на бирже в Гонконге, отложили IPO, пишет Lenta.ru.
Компания Nvidia, которая продавала видеокарты для майнинга, закрыла свое криптоподразделение. Американская майнинговая компания Gigawatt в ноябре подала заявление на банкротство.
Для того чтобы майнеры выходили в безубыток, стоимость биткоина должна составлять как минимум 5 тысяч долларов, пишет FT со ссылкой на неназванных экспертов. По состоянию на 20 декабря его курс находится в районе 4800 долларов.
В декабре 2017 года курс биткоина на некоторых криптовалютных биржах превышал 20 тысяч долларов. Нынешнее падение составляет около 80 процентов от максимальной стоимости монеты.
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