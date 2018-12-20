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Звезда «Игры престолов» рассказал о концовке сериала

Звезда «Игры престолов» рассказал о концовке сериала
20 декабря 2018 - 14:38 AMT

PanARMENIAN.Net - Актер Ричард Мэдден в беседе с The Hollywood Reporter поделился своими размышлениями о мрачной концовке фантастического сериала «Игра престолов», где раньше играл одного из главных персонажей — Робба Старка.

«Я думаю, в конце останутся три дракона, летающих туда-сюда, а все остальные умрут», — поделился он догадками.

По словам Мэддена, которому неизвестна настоящая развязка шоу, он ждет — не дождется нового сезона. По словам актера, за годы съемок он стал фанатом «Игры престолов» и теперь рад, что не знает сценариев эпизодов заранее и может наслаждаться поворотами сюжета, пишет Gazeta.ru.

Премьера финального сезона «Игры престолов» состоится в апреле 2019 года.

Ссылки по теме:
Gazeta.ru: «Робб Старк» рассказал, кто выживет в финале «Игры престолов»
The Hollywood Reporter. 'Bodyguard' Star Richard Madden on Portraying PTSD and His 'Game of Thrones' Prediction
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