Звезда «Игры престолов» рассказал о концовке сериала

PanARMENIAN.Net - Актер Ричард Мэдден в беседе с The Hollywood Reporter поделился своими размышлениями о мрачной концовке фантастического сериала «Игра престолов», где раньше играл одного из главных персонажей — Робба Старка.

«Я думаю, в конце останутся три дракона, летающих туда-сюда, а все остальные умрут», — поделился он догадками.

По словам Мэддена, которому неизвестна настоящая развязка шоу, он ждет — не дождется нового сезона. По словам актера, за годы съемок он стал фанатом «Игры престолов» и теперь рад, что не знает сценариев эпизодов заранее и может наслаждаться поворотами сюжета, пишет Gazeta.ru.

Премьера финального сезона «Игры престолов» состоится в апреле 2019 года.