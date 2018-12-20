Путин: В отношениях Армении и РФ ничего не рухнуло, нечего восстанавливать
20 декабря 2018 - 17:37 AMT
PanARMENIAN.Net - В отношениях России и Армении ничего не рухнуло, Ереван - стратегический партнер Москвы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции для российских и зарубежных средств массовой информации.
«А что значит восстанавливать? У нас нет ничего такого, что рухнуло, а потом требует восстановления. У нас ровные отношения с Арменией, это наш стратегический партнер в регионе и вообще в мире, член ОДКБ, Евразийского экономического союза. Что восстанавливать? Надо развивать то, что есть, созданный предыдущими поколениями руководителей базы», - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, как Россия будет восстанавливать политику в отношении Армении после выборов, пишет РИА Новости.
«Армянский народ - это ближайший союзник русского народа в Закавказье. Так было исторически, так есть и, я надеюсь, так оно и будет. Нам нужно исходить из реалий текущей ситуации в мире, в регионе, исходить из потребностей наших возможностей», - подчеркнул он.
Президент России Владимир Путин встретится с и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном на следующей неделе, в ходе его визита в Москву.
Самое значимое
«Я ему сказал, что я не поддерживаю, когда арестовывают по политическим мотивам», - сказал Лукашенко.
В беседе с пресс-секретарем министерства иностранных дел Республики Армения Анной Нагдалян PanARMENIAN.Net поинтересовался, будет ли поздравление от Кремля.
«Но отношения с Турцией связаны с вопросом Нагорного Карабаха, с третьей страной. Я имею в виду Азербайджан», - отметил Пашинян
«Как известно, заседания ОДКБ не было. Позиция Армении в этом вопросе не претерпела никаких изменений», — сказал Егоян.
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