Путин: В отношениях Армении и РФ ничего не рухнуло, нечего восстанавливать

PanARMENIAN.Net - В отношениях России и Армении ничего не рухнуло, Ереван - стратегический партнер Москвы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции для российских и зарубежных средств массовой информации.

«А что значит восстанавливать? У нас нет ничего такого, что рухнуло, а потом требует восстановления. У нас ровные отношения с Арменией, это наш стратегический партнер в регионе и вообще в мире, член ОДКБ, Евразийского экономического союза. Что восстанавливать? Надо развивать то, что есть, созданный предыдущими поколениями руководителей базы», - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, как Россия будет восстанавливать политику в отношении Армении после выборов, пишет РИА Новости.

«Армянский народ - это ближайший союзник русского народа в Закавказье. Так было исторически, так есть и, я надеюсь, так оно и будет. Нам нужно исходить из реалий текущей ситуации в мире, в регионе, исходить из потребностей наших возможностей», - подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин встретится с и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном на следующей неделе, в ходе его визита в Москву.