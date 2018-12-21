Глава Пентагона уходит в отставку из-за разногласий с Трампом
21 декабря 2018 - 10:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Глава Пентагона Джеймс Мэттис объявил о своей отставке на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп одобрил вывод американских войск из Сирии.
«Вы имеете право работать с таким министром обороны, взгляды которого будут больше совпадать вашими», - говорится в письме Мэттиса к Трампу, пишет Deutsche Welle.
По словам Мэттиса, правильным для него будет покинуть свой пост. «Я верю, что мы должны быть решительными и четкими в отношениях с теми странами, чьи стратегические интересы все больше противоречат нашим», - отмечает Мэттис, в своем письме указывая на Китай и Россию.
В тот же день Дональд Трамп написал у себя в Twitter, что Мэттис покинет свой пост в конце февраля, а его преемник будет скоро назван. Между тем, решение Трампа о выводе американских войск из Сирии вызвало критику со стороны ряда членов Сената США. Администрация Трампа «не должна повторить ошибки» своих предшественниц, говорится в обращении сенаторов, направленном в администрацию президента.
Ранее, 14 октября, в эфире телеканала CBS Трамп уже упоминал возможную отставку Джеймса Мэттиса. The Washington Post писала в сентябре о разногласиях между Трампом и Мэттисом. The New York Times в свою очередь сообщала о том, что глава Белого дома разошелся во взглядах с министром обороны по вопросам НАТО, учений с Южной Кореей и ядерной сделки с Ираном.
Кроме того, в декабре Трамп объявил о том, что свои посты покинут глава аппарата Белого дома Джон Келли и министр внутренних дел США Райан Зинке. В ноябре глава Белого дома уволил генпрокурора и министра юстиции Джеффа Сешнса.
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