Лукашенко подписал проект решения о назначении Зася генсеком ОДКБ
21 декабря 2018 - 15:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел рабочую встречу с государственным секретарем Совета безопасности Станиславом Засем. В ходе встречи Лукашенко отметил, что официально поддержал назначение Станислава Зася на пост генсека ОДКБ, подписав соответствующий проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Зась проинформировал президента Белоруссии о своих встречах с главами государств - членов ОДКБ, которые должны были согласовать его кандидатуру на должность генерального секретаря организации, пишет БЕЛТА.
Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии уже посетил Киргизию, Казахстан, Таджикистан и Россию.
«Я ранее говорил о том, что был не один кандидат от Беларуси. Но я остановился на предложении Зася, чтобы показать, если можно так сказать, пример, что пора нам уже в этой организации перейти от какого-то формального назначения бывших, отставных генералов (ничего не хочу плохого сказать о них) к действующим молодым и перспективным генералам, чтобы придать значение этой организации. Тем более что мы назначали отставных генералов, которые уже давно отошли от воинской службы, от политики, а все-таки это военно-политическая организация», - пояснил Лукашенко свое решение.
Он обсудил с госсекретарем Совета безопасности вопросы функционирования ОДКБ и проблематику региональной безопасности.
Кроме того, Лукашенко обратил внимание на реализацию договоренностей, достигнутых в ноябре на саммите организации в Астане. В частности, тогда стороны утвердили положения о правовом оформлении статусов наблюдателя и партнера ОДКБ.
Отношения Еревана и Минска накалились после саммита ОДКБ в Астане, когда не удалось выбрать нового генсека альянса взамен отозванного представителя Армении Юрия Хачатурова, находящегося под следствием в связи с разгоном оппозиционного митинга и гибели 10 человек в 2008 году. Пост закреплен за Арменией до 2020 года, Минск настаивает на ротации и передаче поста Белоруссии. После саммита Лукашенко обсудил его итоги с послом Азербайджана, что вызвало резкую критику со стороны Пашиняна. Минск выступил с ответной критикой, а Лукашенко принял в белорусской столице президента Азербайджана Ильхама Алиева, где стороны заявили о подготовке нового оружейного контракта между странами.
Самое значимое
«Я ему сказал, что я не поддерживаю, когда арестовывают по политическим мотивам», - сказал Лукашенко.
В беседе с пресс-секретарем министерства иностранных дел Республики Армения Анной Нагдалян PanARMENIAN.Net поинтересовался, будет ли поздравление от Кремля.
«Но отношения с Турцией связаны с вопросом Нагорного Карабаха, с третьей страной. Я имею в виду Азербайджан», - отметил Пашинян
«Как известно, заседания ОДКБ не было. Позиция Армении в этом вопросе не претерпела никаких изменений», — сказал Егоян.
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