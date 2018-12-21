Лукашенко подписал проект решения о назначении Зася генсеком ОДКБ

PanARMENIAN.Net - Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел рабочую встречу с государственным секретарем Совета безопасности Станиславом Засем. В ходе встречи Лукашенко отметил, что официально поддержал назначение Станислава Зася на пост генсека ОДКБ, подписав соответствующий проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Зась проинформировал президента Белоруссии о своих встречах с главами государств - членов ОДКБ, которые должны были согласовать его кандидатуру на должность генерального секретаря организации, пишет БЕЛТА.

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии уже посетил Киргизию, Казахстан, Таджикистан и Россию.

«Я ранее говорил о том, что был не один кандидат от Беларуси. Но я остановился на предложении Зася, чтобы показать, если можно так сказать, пример, что пора нам уже в этой организации перейти от какого-то формального назначения бывших, отставных генералов (ничего не хочу плохого сказать о них) к действующим молодым и перспективным генералам, чтобы придать значение этой организации. Тем более что мы назначали отставных генералов, которые уже давно отошли от воинской службы, от политики, а все-таки это военно-политическая организация», - пояснил Лукашенко свое решение.

Он обсудил с госсекретарем Совета безопасности вопросы функционирования ОДКБ и проблематику региональной безопасности.

Кроме того, Лукашенко обратил внимание на реализацию договоренностей, достигнутых в ноябре на саммите организации в Астане. В частности, тогда стороны утвердили положения о правовом оформлении статусов наблюдателя и партнера ОДКБ.

Отношения Еревана и Минска накалились после саммита ОДКБ в Астане, когда не удалось выбрать нового генсека альянса взамен отозванного представителя Армении Юрия Хачатурова, находящегося под следствием в связи с разгоном оппозиционного митинга и гибели 10 человек в 2008 году. Пост закреплен за Арменией до 2020 года, Минск настаивает на ротации и передаче поста Белоруссии. После саммита Лукашенко обсудил его итоги с послом Азербайджана, что вызвало резкую критику со стороны Пашиняна. Минск выступил с ответной критикой, а Лукашенко принял в белорусской столице президента Азербайджана Ильхама Алиева, где стороны заявили о подготовке нового оружейного контракта между странами.