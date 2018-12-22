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Дороги в Армении в основном проходимы: Ларс открыт

Дороги в Армении в основном проходимы: Ларс открыт
22 декабря 2018 - 11:51 AMT

PanARMENIAN.Net - 22 декабря, по состоянию на 08:00, в Армении автодороги в основном проходимы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

Перевал Варденяц закрыт для грузовых автомобилей с прицепом. На автодороге Сотк-Карвачар местами образовался гололед.

МЧС рекомендует водителям ездить только на автомобилях, оборудованных зимними шинами.

Согласно полученным данным из агентства ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия со стороны России столпились автомобили.

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