Дороги в Армении в основном проходимы: Ларс открыт
22 декабря 2018 - 11:51 AMT
PanARMENIAN.Net - 22 декабря, по состоянию на 08:00, в Армении автодороги в основном проходимы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.
Перевал Варденяц закрыт для грузовых автомобилей с прицепом. На автодороге Сотк-Карвачар местами образовался гололед.
МЧС рекомендует водителям ездить только на автомобилях, оборудованных зимними шинами.
Согласно полученным данным из агентства ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.
Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия со стороны России столпились автомобили.
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Так, законом РА «О государственных пособиях» предполагается размеры пособий по старости, инвалидности и при потере одного кормильца установить в размере 25500 драмов
Издание назвало пять направлений для туристических посещений в 2019 году. Список возглавила Армения.
Таким образом, Армения опустилась на одну позицию по сравнению с рейтингом 2016 года.
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