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На ряде дорог Армении - снег

На ряде дорог Армении - снег
24 декабря 2018 - 11:17 AMT

PanARMENIAN.Net - 24 декабря, по состоянию на 09:30, на ряде автодорог в Армении шел снег. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.

Снег шел на дорогах Талина и Арагаца. На указанных автодорогах в Армении ведутся работы по очистке и обработке дорожного покрытия с помощью соли и песка.

Автотрассы межгосударственного и республиканского значения в Армении открыты для движения.

Согласно полученным данным из агенства ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия со стороны России столпились автомобили.

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