На ряде дорог Армении - снег

PanARMENIAN.Net - 24 декабря, по состоянию на 09:30, на ряде автодорог в Армении шел снег. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.

Снег шел на дорогах Талина и Арагаца. На указанных автодорогах в Армении ведутся работы по очистке и обработке дорожного покрытия с помощью соли и песка.

Автотрассы межгосударственного и республиканского значения в Армении открыты для движения.

Согласно полученным данным из агенства ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия со стороны России столпились автомобили.