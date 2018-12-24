Пиззелли - лучший футболист Армении, Мхитарян - второй
24 декабря 2018 - 11:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Федерация футбола Армении подвела итоги голосования, обнародовав имя победителя в номинации «Лучший футболист 2018 года». Об этом сообщает пресс-служба ФФА.
Лучшим футболистом Армении 2018 г. признан полузащитник национальной сборной и «Актобе» (Казахстан) Маркос Пиззелли (171).
Капитан сборной Армении, полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян с 119 очками расположился на втором месте.
С 32 очками на третьем месте расположился нападающий немецкого клуба «Ян Регенсбург» Саркис Адамян.
Лучшим тренером Армении 2018 года стал наставник ереванского «Пюника» Андрей Талалаев, набрав 70 очков. Второе место занял главный тренер национальной сборной Армении Армен Гюлбудагянц (60 очков). Наставник гюмрийского «Ширака» Вардан Бичахчян и главный тренер «Алашкерта» Арам Восканян набрали по 55 очков.
Самое значимое
В последний раз он забивал два мяча на клубном уровне в августе 2015 года, когда выступал за «Боруссию»
«Не скажу, что у «Арсенала» много изменилось после ухода (прежнего тренера Арсена) Венгера. Изменился только тренер. По факту он легко изменил культуру футбола «Арсенала»»,- отметил Мхитарян
Сборная Армении по футболу опустилась в рейтинге ФИФА на 1 строчку и теперь располагается на 101-м месте.
В состав тренерского штаба включены Сурен Чахалян, Ашот Аветисян и Роман Березовский (тренер вратарей)
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