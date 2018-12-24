// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Посол РФ в Азербайджане: Россия продолжит содействие карабахскому урегулированию

Посол РФ в Азербайджане: Россия продолжит содействие карабахскому урегулированию
24 декабря 2018 - 12:17 AMT

PanARMENIAN.Net - Москва с осторожным оптимизмом оценивает переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Об этом заявил 24 декабря посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников.

«Я испытываю осторожный оптимизм в плане того, что создана более благоприятная атмосфера для переговорного процесса. Считаю, что уходящий год не был безрезультатным», - сказал Бочарников на пресс-конференции в Баку, пишет «Интерфакс-Азербайджан».

Он отметил, что в 2018 году «заложена основа, состоялись встречи сторон конфликта, глав МИД Азербайджана и Армении».

«Недавно я слышал оценки господина Мамедъярова (главы МИД Азербайджана – ред.) по этой теме, на январь 2019 года запланирована встреча двух министров. В России приветствуют намечающуюся тенденцию, будем продолжать содействие установлению такой атмосферы», - сказал Бочарников.

Ссылки по теме:
Interfax.az. Россия продолжит содействие карабахскому урегулированию – посол в Азербайджане
 Самое значимое
Лукашенко извинился перед Пашиняном и назвал дело Хачатурова политическимЛукашенко извинился перед Пашиняном и назвал дело Хачатурова политическим
«Я ему сказал, что я не поддерживаю, когда арестовывают по политическим мотивам», - сказал Лукашенко.
Москва до сих пор не поздравила Пашиняна с победой на выборах: Уже прошло 4 дняМосква до сих пор не поздравила Пашиняна с победой на выборах: Уже прошло 4 дня
В беседе с пресс-секретарем министерства иностранных дел Республики Армения Анной Нагдалян PanARMENIAN.Net поинтересовался, будет ли поздравление от Кремля.
Пашинян: Армения готова установить дипотношения с Турцией без предусловийПашинян: Армения готова установить дипотношения с Турцией без предусловий
«Но отношения с Турцией связаны с вопросом Нагорного Карабаха, с третьей страной. Я имею в виду Азербайджан», - отметил Пашинян
В Ереване опровергают Лукашенко: Вопрос генсека ОДКБ пока не решенВ Ереване опровергают Лукашенко: Вопрос генсека ОДКБ пока не решен
«Как известно, заседания ОДКБ не было. Позиция Армении в этом вопросе не претерпела никаких изменений», — сказал Егоян.
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Пашинян о Лукашенко: Как руководящий страной 30 лет человек позволяет себе такое?
Пашинян – Лукашенко: Вооружаете Баку для захвата Еревана и ждете, что мы скажем «бывает»?
Белорусский демарш, часть 2: Минск снова обсудил вопросы ОДКБ с Алиевым
Пресс-секретарь Эрдогана: Турция сотрудничала с РФ в вопросе Карабаха, но какие-то силы помешали
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
Израильский Кнессет распустился Досрочные выборы в парламент состоятся в апреле 2019 года
Археологи раскрыли загадку Стоунхенджа Цилиндры, покрытые сложной резьбой, были найдены в 1889 году в детской могиле, датированной неолитом, и с тех пор неоднократно изучались
Президент Армении выразил соболезнования в связи с разрушительным цунами в Индонезии Саркисян выразил глубокие соболезнования и поддержку Видодо, а также дружественному народу Индонезии, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим, а родным погибших – стойкости духа
Пашинян: Впервые итоги парламентских выборов не будут обжалованы в Конституционном суде РА «Поскольку об этом сказано не было, считаю необходимым подчеркнуть», - отметил Пашинян.