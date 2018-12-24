Посол РФ в Азербайджане: Россия продолжит содействие карабахскому урегулированию
24 декабря 2018 - 12:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Москва с осторожным оптимизмом оценивает переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Об этом заявил 24 декабря посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников.
«Я испытываю осторожный оптимизм в плане того, что создана более благоприятная атмосфера для переговорного процесса. Считаю, что уходящий год не был безрезультатным», - сказал Бочарников на пресс-конференции в Баку, пишет «Интерфакс-Азербайджан».
Он отметил, что в 2018 году «заложена основа, состоялись встречи сторон конфликта, глав МИД Азербайджана и Армении».
«Недавно я слышал оценки господина Мамедъярова (главы МИД Азербайджана – ред.) по этой теме, на январь 2019 года запланирована встреча двух министров. В России приветствуют намечающуюся тенденцию, будем продолжать содействие установлению такой атмосферы», - сказал Бочарников.
Самое значимое
«Я ему сказал, что я не поддерживаю, когда арестовывают по политическим мотивам», - сказал Лукашенко.
В беседе с пресс-секретарем министерства иностранных дел Республики Армения Анной Нагдалян PanARMENIAN.Net поинтересовался, будет ли поздравление от Кремля.
«Но отношения с Турцией связаны с вопросом Нагорного Карабаха, с третьей страной. Я имею в виду Азербайджан», - отметил Пашинян
«Как известно, заседания ОДКБ не было. Позиция Армении в этом вопросе не претерпела никаких изменений», — сказал Егоян.
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