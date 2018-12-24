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Пашинян отправится в Москву на встречу с Путиным

Пашинян отправится в Москву на встречу с Путиным
24 декабря 2018 - 14:33 AMT

PanARMENIAN.Net - Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян 27 декабря с рабочим визитом посетит РФ. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

Запланирована встреча Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным.

Будут обсуждены вопросы повестки, касающиеся сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.

Ранеепрезидент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции для российских и зарубежных средств массовой информации заявил, что в отношениях России и Армении ничего не рухнуло, Ереван - стратегический партнер Москвы.

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