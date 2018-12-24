Пашинян: Впервые итоги парламентских выборов не будут обжалованы в Конституционном суде РА

PanARMENIAN.Net - Впервые с 1996 года итоги парламентских выборов в Армении не будут обжалованы в Конституционном суде. Об этом на своей странице в Facebook написал исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

«Поскольку об этом сказано не было, считаю необходимым подчеркнуть. Впервые результаты внеочередных парламентских выборов не будут обжалованы в КС.

Отправной точкой стал 1996 год, когда был сформирован Конституционный суд. После этого итоги всех парламентских выборов были обжалованы в КС. Внеочередные парламентские выборы 2018 года - единственное исключение», - отметил Пашинян.

Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 9 декабря. По их итогам победил блок «Мой шаг» во главе с и.о. премьер-министра РА Николом Пашиняном, набрав 70.43% голосов, второе место заняла «Процветающая Армения» с 8.27%, третье - «Светлая Армения» с 6.37% голосов.