Израильский Кнессет распустился

PanARMENIAN.Net - В Израиле правящая коалиция приняла решение самораспуститься. Досрочные выборы в парламент состоятся в апреле 2019 года.

«В связи с окончанием исполнения обязательств главы коалиции приняли решение распустить Кнессет и назначить выборы на апрель 2019 года после полного окончания четырехлетнего срока службы», — говорится в заявлении. Выборы пройдут 2 или 9 апреля, пишет Lenta.ru со ссылкой на газету The Jerusalem Post.

Роспуск парламента произошел вскоре после того, как глава партии «Еш Атид» Яир Лапид заявил, что проголосует против того, чтобы в израильскую армию принимали ультраортодоксальных евреев харедим.

Проект министерства обороны, согласно которому представители религиозных общин харедим могут служить в вооруженных силах страны, прошел первое из трех чтений в Кнессете в начале июля. Для его принятия необходима поддержка 61 из 120 парламентариев.

Верховный суд страны изначально постановил, что решение должно быть принято до 2 декабря, однако теперь срок принятия продлен до 15 января 2019 года. В противном случае будет прекращено действие нынешних правил по отсрочке от армии для ультраортодоксальных евреев, их можно будет массово призывать на службу.

В октябре евреи, входящие в ортодоксальный блок «Яхадут ха-Тора» в правящей коалиции, согласились на обсуждение законопроекта о массовом призыве в армию, в том числе ультрарелигиозной молодежи. В то же время они выдвинули требования об изменении некоторых положений законопроекта. Министр обороны страны Авигдор Либерман заявил, что никакие изменения в закон вноситься не будут.

Интересы харедим в парламенте Израиля и органах местного самоуправления в значительной мере представляют ультрарелигиозные политические партии. В израильской политике они выступают против нарушений законов Торы на государственном уровне. Депутаты Кнессета из числа харедим принципиально не занимают министерские посты, но иногда руководят министерствами в чине замминистра.

Юноши-харедим, учащиеся в ешивах — высших религиозных учебных заведениях, освобождались от службы в израильской армии со времен создания государства.