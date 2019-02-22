Число жертв прорыва дамбы в Бразилии достигло 176 человек

PanARMENIAN.Net - Число погибших в результате прорыва дамбы на юго-востоке Бразилии увеличилось до 176 человек.

Все жертвы трагедии идентифицированы. Еще 134 человека считаются пропавшими без вести, пишет «Ъ» со ссылкой на портал UOL.

Дамба сдерживала воду с отходами металлургической промышленности. Прорыв произошел 25 января, в результате аварии вытекли 3 млн куб. м отходов. К большому числу жертв привело то, что не сработали системы аварийного предупреждения.

Горнодобывающая корпорация Vale, которой принадлежала дамба, намерена закрыть в Бразилии десять плотин. Из-за этого, по словам главы компании Фабио Швартсмана, производство железной руды в стране уменьшится на 40 млн тонн в год.